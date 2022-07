Employé d'une ONG, Olivier est détenu en Iran: sa famille a rencontré le Premier ministre De Croo

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne ont reçu mercredi la famille d'Olivier Vandecasteele. Ce Belge, employé d'une ONG, est détenu en Iran depuis le mois de février.

La mère et la s½ur d'Olivier Vandecasteele, ainsi qu'Olivier Van Steirtegem, un ami proche, ont été reçus au 16, rue de la Loi. "Nous remercions le gouvernement pour son soutien depuis le 24 février", soit le jour où M. Vandecasteele a été "injustement" arrêté, a déclaré sa soeur Nathalie. "Nous demandons à notre pays de tout faire pour qu'Olivier soit libéré le plus rapidement possible. Cette situation n'est plus vivable, ni pour lui, ni pour sa famille".

La famille implore la Belgique de "tout faire" pour le libérer

La famille d'Olivier Vandecasteele avait demandé ce lundi du soutien dans un message vidéo diffusé en français et en néerlandais. "Olivier, avec toutes ses convictions humanitaires, a dédié sa vie au service des autres en étant responsable de mission pour des ONG", explique Nathalie Vandecasteele, l'une des s½urs d'Olivier. "Aujourd'hui Olivier a besoin de votre soutien".

"Aujourd'hui ça fait 137 jours que notre fils, frère, parrain, est détenu de façon arbitraire dans une prison d'Evin à Téhéran", poursuit la soeur. "Alors qu'il est innocent, il croupit depuis presque cinq mois en isolement complet. Il a passé deux mois sans même un matelas dans une cellule éclairée 24 heures sur 24. Il subit quotidiennement une pression psychologique avec des interrogatoires opprimants".

Une deuxième visite consulaire a également permis d'établir que Olivier Vandecasteele a perdu beaucoup de poids et souffre d'une infection au pied. La famille affirme maintenir sa confiance envers les diplomates et les responsables politiques mais précise qu'"il est inconcevable pour notre famille de penser que notre Belgique démocratique ne fasse pas tout ce qu'il faut pour sortir des prisonniers innocents de pays tels que l'Iran". "Depuis la fin de ses études, il a été loin de nous pour aider les autres. Maintenant aidez-nous à le sortir de là et le ramener à la maison pour pouvoir le serrer rapidement dans nos bras", conclut Annie, la mère d'Olivier Vandecasteele, contenant difficilement ses émotions.

L'arrestation le 24 février à Téhéran d'Olivier Vandecasteele, 41 ans, a été rendue publique la semaine dernière par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne sur fond de débat parlementaire sur un traité controversé de transfèrement de prisonniers conclu avec l'Iran.