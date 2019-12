Empoisonnement aux Philippines: 11 personnes décédées et 300 hospitalisées après avoir bu du vin à la noix de coco

Au moins 11 personnes sont décédées et 300 autres sont à l'hôpital après avoir bu du vin à la noix de coco aux Philippines. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires et locales ce lundi 23 décembre.

De nombreuses personnes ont été empoisonnées par du vin à base de noix de coco dans les provinces de Laguna et Quezon, aux Philippines. Toutes avaient consommé ce vin appelé le Lambanog, une boisson populaire dans ces régions et largement consommée pendant les vacances.

La production et la vente non réglementées de cette boisson sont courantes aux Philippines. Le Lambanog est souvent fabriqué illégalement avec des additifs dangereux. La FDA du pays (Food and Drug Administration) a déjà mis en garde contre l'utilisation dangereuse et interdit du méthanol comme additif dans les fermentations maisons.

Des tests sanguins seront effectués et des échantillons de Lambanog restant seront collectés et analysés ce lundi, a expliqué le Ministère de la Santé.