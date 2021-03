En Alaska, Blinken accuse la Chine de "menacer" la "stabilité mondiale"

(Belga) Les actes de la Chine "menacent l'ordre fondé sur des règles qui garantit la stabilité mondiale", a déclaré jeudi le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken à l'ouverture d'une réunion de deux jours avec ses homologues chinois en Alaska.

"Nous allons discuter de nos profondes inquiétudes au sujet des actes de la Chine s'agissant du Xinjiang", où Washington accuse Pékin de "génocide" contre les musulmans ouïghours, "de Hong Kong, de Taïwan, des cyberattaques contre les Etats-Unis et de la coercition économique contre nos alliés", a-t-il ajouté face au plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie, Yang Jiechi, et au ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. "Chacun de ces actes menace l'ordre fondé sur des règles qui garantit la stabilité mondiale. C'est pourquoi il ne s'agit pas seulement de questions intérieures, et nous ressentons l'obligation d'en parler", a-t-il ajouté, en réponse à la Chine qui affirme qu'elles ne sont pas du ressort de la diplomatie. A ses côtés, le conseiller du président Joe Biden pour la sécurité nationale a assuré que les Etats-Unis ne voulaient pas d'un "conflit" avec la Chine mais étaient "ouverts à une compétition rude". "Nous nous battrons toujours pour nos principes, pour notre peuple, et pour nos amis", a prévenu Jake Sullivan à Anchorage. (Belga)