En Arizona, les déçus de Donald Trump pourraient lui coûter sa réelection

Josh Heaton l'assure: il a regretté presque "immédiatement" d'avoir voté pour Donald Trump en 2016. Comme lui, de nombreux électeurs d'Arizona, pourtant Républicains convaincus, s'apprêtent aujourd'hui à donner leur voix à son rival Joe Biden, au risque de faire basculer l'Etat dans le camp démocrate.

En 2016, le président Trump ne l'avait emporté en Arizona que par 91.000 voix d'écart face à Hillary Clinton, et les récents sondages donnent une légère avance au candidat démocrate cette année.

A l'époque, "nous n'avions pas l'impression d'avoir beaucoup le choix", explique Josh Heaton, en recevant l'AFP à son domicile, dans la banlieue de Phoenix.

"Pour être honnête, jusqu'au dernier moment, je ne savais pas pour qui j'allais voter. Et j'ai eu des regrets immédiatement après", confie cet ingénieur de 43 ans, qui se définit comme "un homme attaché aux valeurs, une personne religieuse et conservatrice".

Comme beaucoup d'autres, il avait espéré que le milliardaire hâbleur adopterait un comportement "plus présidentiel" après sa victoire, "mais ça n'a pas été le cas".

M. Heaton critique notamment M. Trump pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, sa politique budgétaire dispendieuse et surtout son "narcissisme" et ses "perpétuels mensonges".

Donald Trump va-t-il perdre l'Arizona dont il a tant besoin pour se maintenir à la Maison Blanche?

Rien n'est encore joué. L'Etat du sud-ouest, réputé dans le monde entier pour son Grand Canyon, n'a jamais élu un démocrate depuis le second mandat de Bill Clinton en 1996, mais il connaît de profonds changements démographiques qui ont aussi un impact politique, relèvent les experts.

Longtemps resté très rural, l'Arizona a ainsi enregistré une croissance rapide de ses zones urbaines, du nombre d'électeurs jeunes et ayant fait des études supérieures, ainsi que de sa communauté d'origine latino-américaine. Autant de groupes statistiquement plus favorables au Parti démocrate.

Pour Gina Woodall, qui enseigne les sciences politiques à l'Université d'Etat d'Arizona, la clef du scrutin résidera surtout dans le fait que les électeurs locaux ont tendance à être des modérés et "sont fatigués de l'attitude du président, de sa rhétorique de campagne". Ils pourraient donc être tentés de voter pour Joe Biden, quel que soit leur parti de coeur.

Les deux partis ont investi des sommes énormes pour leur campagne en Arizona et Donald Trump y était en visite lundi, pour la deuxième fois en un mois, preuve de l'importance de l'enjeu.

"Le président Trump a bien plus à perdre" en Arizona que Joe Biden, et s'il ne remportait pas cet Etat il aurait encore plus de mal à rassembler les 270 grands électeurs dont il a besoin au niveau national. Avec un peu plus de 7 millions d'habitants, l'Arizona donne au vainqueur du scrutin onze grands électeurs.

- Majorité silencieuse ? -

Comme dans de nombreux autres Etats, les électeurs peuvent commencer à voter des semaines avant le jour officiel du scrutin, le 3 novembre. Et si le vote par correspondance est possible, beaucoup ont préféré venir voter en personne, dans certains bureaux qui ont ouvert par anticipation.

C'est le cas de Kathleen McGovern, 71 ans, démocrate de toujours qui tient à la main son enveloppe verte renfermant un bulletin pour Joe Biden. "Beaucoup de mes amis sont des Républicains, et plusieurs d'entre eux m'ont avoué qu'ils allaient changer leur bulletin" et voter Biden pour cette élection, dit-elle à l'AFP.

"Certains d'entre eux ont peur que ça se sache", souligne-t-elle.

Jusque récemment, Josh Heaton voulait lui aussi taire son revirement, pensant appartenir à une minorité d'électeurs Trump repentis. "J'ai été choqué d'apprendre que nous sommes plus nombreux que ça, parce qu'on était silencieux (...) on pourrait même être en majorité", lance-t-il.

A présent, le quadragénaire et son épouse Emily se proclament fièrement "Républicains d'Arizona pour Biden" à l'aide de banderoles déployées devant leur maison. "L'unité plutôt que la division", dit un autre drapeau, planté au milieu des décorations d'Halloween.

Reste à savoir si Josh Heaton et ses émules pourront faire pencher la balance en faveur du candidat démocrate, dont le côté modéré peut séduire plus d'un Républicain.

Car pour Gina Woodall, le scrutin présidentiel en Arizona va se résumer à "un référendum sur le président, son comportement et sa politique", plus qu'à un affrontement partisan.

Josh Heaton, lui, espère pouvoir un jour de nouveau élire un candidat républicain, mais il ne sait pas quand.

Pour l'instant, il souhaite juste "une victoire écrasante pour les démocrates" qui puisse mettre un terme au gouvernement de Donald Trump et à son "culte de l'absence d'empathie".