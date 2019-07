En Australie, dans l'État du Queensland, une ambulance réalisera les dernières volontés des patients mourants

Inspiré par le geste d'ambulanciers qui avaient amené une femme mourante à la plage sur le chemin de l'hôpital, un État australien a annoncé la mise en place d'un véhicule dédié aux dernières volontés des patients en fin de vie.

Fin 2017, des ambulanciers de l'État du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, avaient fait un détour sur le chemin de l'hôpital à la demande d'une patiente qui voulait voir l'océan une dernière fois avant de mourir.





Une initiative inédite inspirée par un programme néerlandais



Cette semaine, le gouvernement local du Queensland a annoncé qu'une ambulance hors service serait réaffectée. Elle servira désormais à respecter les dernières volontés des patients malades en rendant par exemple visite à leurs enfants, petits-enfants ou en allant au musée.



"Réaliser les dernières volontés des gens constitue un défi car les patients peuvent avoir des difficultés à marcher, se tenir assis, ou respirer sans oxygène et appareils médicaux", a déclaré le ministre de la Santé du Queensland Steven Miles dans un communiqué.



Cette initiative inédite en Australie prend exemple sur un programme néerlandais.



"Le programme Ambulance Wish Queensland va permettre à des volontaires dotés d'une formation médicale, grâce à des ambulances et du matériel adapté, d'aider des personnes à réaliser leurs voeux sereinement et en toute sécurité", ajoute Steven Miles.