Les marsupiaux sauvés des flammes par des Australiens désemparés (vidéo)

Sécheresse et faux de forêt ravagent l’Australie depuis des mois, mettent les animaux en danger et forçant les habitants et associations à multiplier les sauvetages. Mais de nombreux marsupiaux périssent…

Un opossum déshydraté boit de l'eau dans un bol tenu par l'un des nombreux Australiens cherchant à aider les animaux sauvages piégés par les feux de forêt qui ravagent le pays. Ce petit marsupial a été retrouvé assis sur le paillasson d'une maison de la ville de Clarence, à environ 100 kilomètres de Sydney, une région décimée par les feux. Tracy Burgess, une W.I.R.E.S. (Wildlife Information, Rescue And Education Services) volontaire a été appelée pour sauver l'opossum. Il a été emmené chez le vétérinaire et a reçu des fluides d'hydratation par intraveineuse. Désormais, Tracy s'en occupe 24 heures sur 24 chez elle.

"Quand j'ai essayé d’atteindre sa poche, elle ne m'a pas laissé y aller. Elle a commencé à donner des coups de pied et ne voulait plus de moi près de sa poche. Donc, une fois qu’elle a été chez le vétérinaire, nous l’avons maintenue pour jeter un œil dans la poche. Dès que nous avons ouvert la pochette, une toute petite main est sortie avec des griffes dessus. Un bébé opossum sans fourrure. C'est donc une mère féroce qui a clairement fait de son mieux pour son bébé", a expliqué Tracy Burgess.

Il n'y a aucun dénombrement ni estimation officiels de la façon dont la faune sauvage a été affectée par les feux de brousse mortels qui ont déjà détruit plus de 4 millions d'hectares dans cinq États depuis septembre. Le feu et la chaleur tuent la faune indigène comme les kangourous, les wallabies, les wombats et les échidnés, ou les chassent de la brousse.

"Kangarro Jack", sauvé de justesse

Dimanche 29 décembre, avec des pattes gravement brûlées et souffrant de déshydratation, "Kangaroo Jack" a été trouvée par une petite fille près de la ville de Clarence. Un volontaire de WIRES a été appelé et le kangourou a été emmené chez le vétérinaire. Mais de tels cas deviennent rares car de nombreux animaux succombent.

W.I.R.E.S et les autres associations déconseillent généralement aux gens de nourrir les animaux sauvages. Mais avec cette canicule et les feux de brousse, ils les encouragent aujourd’hui à mettre à leur disposition autant que possible de la nourriture et de l'eau.

Le jour de Noël, la nièce de Jenny Bibaoui, une résidente locale, a trouvé un opossum caché dans l'avant-toit de sa maison. W.I.R.E.S a été rappelé et Tracy Burgess a désormais un autre opossum à sa charge.

Avec des fonds gouvernementaux limités, W.I.R.E.S compte beaucoup sur les dons du public et de personnes comme Burgess pour soigner les animaux malades ou blessés.