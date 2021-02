En Birmanie, la musique pour lutter contre la junte

Un orchestre jouant un chant révolutionnaire, des clips musicaux appelant à la révolte et des breakdancers viraux sur des tubes de Michael Jackson: en Birmanie, les jeunes manifestants anti-coup d'Etat utilisent la musique comme une arme contre la junte militaire.

Depuis que l'armée a évincé la dirigeante civile Aung San Suu Kyi le 1er février, la révolte est dans l'air, des grandes villes aux villages les plus isolés.

Dans tout le pays, la population chante un chœur quotidien de dissidence au son des tambours et des casseroles, tandis que de jeunes compositeurs, chorégraphes et musiciens expriment avec créativité leur rage et leur résistance face aux généraux.

Cette semaine, un grand orchestre de jeunes rebelles du nom de "Génération Z MM", composé de violons, de violoncelles, de trombones, de percussions et d'une harpe birmane arquée, a lancé dans le centre de Rangoun une nouvelle chanson de protestation, intitulée "Révolution".

"La chanson que nous jouions signifie +Avec la chair et le sang de nos jeunes, nous allons essayer de mettre fin à la dictature militaire+", explique à l'AFP la chanteuse, Pan.

Pour cette jeune femme de 25 ans, se produire avec l'orchestre a un effet cathartique, dans un moment de stress et d'angoisse pour l'avenir de son pays.

"La musique peut transpercer le cœur de chacun à tout moment, estime-t-elle. Je crois que tous ceux qui nous ont écouté seront inspirés".

La Birmanie possède une longue histoire de chants de manifestants, qui jouent souvent dans le registre de l'art folklorique satirique, appelé "thangyat" en birman.

Généralement humoristiques, ces spectacles expriment des commentaires politiques et s'élèvent contre les injustices, petites et grandes.

La plupart de ces chants de révolte ont été interdits suite au soulèvement de 1988, que l'armée avait réprimé dans le sang, faisant des milliers de morts parmi les manifestants.

La chanson "Kabar Ma Kyay Bu" ("Nous n'oublierons pas jusqu'à la fin du monde"), qui était restée emblématique de ces manifestations pour la démocratie, a récemment fait un retour en force.

Adaptée sur l'air de "Dust in the Wind" (1977) du groupe américain Kansas, la version birmane, qui appelle à la révolution, est à nouveau chantée par les manifestants, comme un défi face à la junte.

Dans le quartier commercial de la capitale économique Rangoun, les manifestants dansent en rythme. Après quelques pas chorégraphiés, un groupe de jeunes enchaîne des figures de hip-hop ou se déhanchent dans un twerk sur l'air survolté.

"Les gens nous demandent: +Vous dansez de joie?+", évoque un danseur. "Non, on n'est pas heureux. On évacue juste les émotions qui bouillonnent en nous et on laisse ces obsessions prendre le dessus pendant qu'on danse."

Sur Youtube, la vidéo d'une flash-mob dans les rues de Rangoun sur le son de "They Don't Care About Us" de Michael Jackson a été visionné près de 40.000 fois en cinq jours.

Dans un autre clip, un groupe de punk nommé "Rebel Riot", arbore crêtes iroquoises et tatouages dans une performance musicale entrecoupée d'images de manifestations de masse.

Ils chantent : "Vous êtes prêts ? Luttez pour vos droits, luttez pour votre vie."