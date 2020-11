En Bolivie, Arce investi nouveau président, à l'ombre de Morales

Luis Arce a été investi dimanche nouveau président de la Bolivie lors d'une cérémonie au Congrès, au moment où son mentor, l'ancien chef de l'Etat Evo Morales, s'apprête à rentrer dans le pays andin.

"Nous entamons une nouvelle étape de notre histoire et nous voulons le faire avec un gouvernement pour tous, sans discriminations d'aucune sorte: notre gouvernement cherchera à rebâtir une patrie unie où l'on puisse vivre en paix", a déclaré M. Arce dans son discours d'investiture.

"Nous nous engageons à rectifier le tir là où nous nous sommes fourvoyés et à aller de l'avant là où nous avons réussi", a-t-il ajouté.

L'économiste de 57 ans, élu dès le premier tour le 18 octobre avec 55% des voix, a été assermenté par le vice-président, David Choquehuanca, en présence des nouveaux parlementaires et invités comme le roi Felipe VI d'Espagne et les présidents d'Argentine, Colombie et Paraguay.

L'investiture de Luis Arce marque le retour au pouvoir du Mouvement vers le socialiste (MAS) après la démission d'Evo Morales en novembre 2019, accusé de fraude par l'opposition lors du scrutin présidentiel d'octobre 2019 où il briguait un quatrième mandat.

M. Arce aura la rude tâche de réconcilier un pays polarisé par la crise post-électorale qui a secoué le pays pendant un an, et de remettre sur les rails une économie fortement fragilisée par la pandémie de coronavirus.

"Les défis du prochain gouvernement sont de réconcilier un pays divisé et de trouver des solutions à de multiples crises", explique à l'AFP le politologue Carlos Cordero.

La Bolivie traverse une grave crise politique depuis la présidentielle d'octobre 2019 et la confusion qui a entouré les résultats donnant vainqueur le président en exercice, Evo Morales.

L'opposition avait crié à la fraude, les rues avaient été prises d'assaut et l'armée avait finalement lâché Evo Morales, qui s'était réfugié au Mexique puis en Argentine. Un gouvernement intérimaire avait été mis en place jusqu'à l'organisation d'un nouveau scrutin.

Outre la polarisation politique, les tensions entre régions andines et riches plaines agricoles, entre villes et campagnes, ainsi que le manque d'indépendance de la justice minent le pays de 11 millions d'habitants.

Luis Arce va devoir changer aussi le "style de gouvernement", estime M. Cordero, dans une allusion au mode de gouvernement "autoritaire" de celui qui fut le premier président indigène du pays.

"Débarrassons-nous des idéologies qui nous divisent", a exhorté de son côté l'Eglise catholique bolivienne.

- L'encombrant Evo Morales -

Mais le nouveau président va devoir aussi faire avec la figure encombrante de son mentor, à la tête du pays pendant 13 ans (2006-2019) et qui a confirmé qu'il rentrerait en Bolivie dès lundi pour se rendre par la route depuis la frontière argentine jusqu'à son fief de Chapare (centre).

Le plus grand défi du nouveau gouvernement "est de consolider sa propre légitimité face à une figure aussi forte et agressive médiatiquement qu'Evo Morales", estime la politologue Ximena Costa.

Selon elle, dès le départ, Luis Arce, qui fut ministre de l'Economie d'Evo Morales pendant la quasi-totalité de ses trois mandats, va devoir faire comprendre qu'il sera bien le dirigeant de la Bolivie et non l'homme de paille de l'ancien président.

Le retour d'Evo Morales risque bien d'être "un casse-tête pour le nouveau gouvernement" estime Mme Costa, qui n'exclut pas que son retour fasse apparaître les nouveaux dirigeants "comme des marionnettes".

L'autre grand défi pour le nouveau gouvernement sera de répondre à la crise économique.

Luis Arce est considéré comme l'architecte du "miracle économique bolivien" sous la présidence Morales qui a vu le PIB atteindre des chiffres record de croissance, jusqu'à 6%, et la pauvreté chuter de 60% à 37%. Une croissance favorisée par la flambée des matières premières.

Mais la situation n'est plus la même, notamment en raison des conséquences de la pandémie : en juin, l'économie bolivienne a plongé de 11%, le déficit budgétaire est de 9%, sans compter un creusement de la dette publique et une diminution des recettes fiscales.

Dans ce contexte particulièrement défavorable, Luis Arce devra à nouveau démontrer sa capacité à faire des "miracles", mais il devra aussi trouver un soutien politique au-delà de son gouvernement, estiment les analystes.