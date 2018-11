En Bulgarie aussi, des blocages de routes contre la hausse du prix des carburants

(Belga) Des milliers de Bulgares ont bloqué dimanche les principaux axes routiers et les postes-frontière entre la Bulgarie et la Turquie et entre la Bulgarie et la Grèce pour protester contre la flambée du prix des carburants dans un contexte de mécontentement dû au faible niveau de vie dans le pays le plus pauvre de l'Union européenne. Les protestataires ont bloqué pendant plusieurs heures la circulation dans différents endroits, avant d'être dispersés par la gendarmerie, a rapporté la radio publique BNR.

Quelque 2.000 gendarmes et policiers avaient été déployés pour maintenir l'ordre. Pour le deuxième jour dimanche, des rassemblements ont également eu lieu dans les grandes villes tandis que d'autres étaient prévus lundi. A Sofia, plusieurs dizaines de manifestants ont perturbé la circulation sur les principaux boulevards en scandant "mafia!" et "démission!". Les manifestations contre la hausse du prix des carburants et l'augmentation prévue de la taxe sur les vieux véhicules avaient débuté il y a trois semaines, mais elles ont pris de l'ampleur, les protestataires dénonçant également le faible niveau de vie en Bulgarie, où le pouvoir d'achat atteint à peine la moitié de la moyenne de l'UE. (Belga)