En Californie, les pailles en plastique ne seront plus automatiques: si vous en voulez une, il faudra la demander

A partir de 2019 en Californie, si vous voulez une paille en plastique pour siroter votre verre dans un restaurant, il vous faudra explicitement la demander: le gouverneur Jerry Brown a signé jeudi une loi interdisant toute distribution automatique de ces ustensiles qui polluent les océans.

"Le plastique a contribué à faire progresser notre société, mais notre obstination à recourir à ces produits à usage unique a eu des conséquences désastreuses", a commenté dans un communiqué Jerry Brown, rejoignant la croisade entamée ces dernières années dans le monde contre cette forme de pollution insidieuse. "On estime que le plastique dans les océans tue des millions d'animaux marins chaque année", souligne le gouverneur, de longue date défenseur de l'environnement.



"Trouver le moyen de réduire, et à terme d'éliminer, tous ces produits en plastique à usage unique"



Selon une étude publiée dans la revue Science, huit millions de tonnes de plastique sont rejetées chaque année dans les océans, soit 250 kg par seconde. "Le plastique sous toutes ses formes --pailles, bouteilles, emballages, sachets...-- est en train d'étouffer notre planète", s'alarme M. Brown.



"Ce n'est pas grand-chose de faire en sorte qu'un consommateur qui veut une paille la demande. Mais cela lui laissera peut-être le temps de réfléchir et de trouver une alternative. Une chose est certaine, nous devons trouver le moyen de réduire, et à terme d'éliminer, tous ces produits en plastique à usage unique", conclut le gouverneur.



Après deux avertissements, les établissements qui persisteraient à enfreindre cette loi s'exposeraient à 300 dollars d'amende (255 euros).



De grandes villes américaines comme Seattle, Miami Beach ou Oakland ont déjà restreint, sinon complètement interdit, la distribution ou vente de pailles en plastique, mais c'est la première fois qu'une mesure de cet ordre s'applique à l'échelle d'un Etat américain.



Plusieurs pays européens, comme la Grande-Bretagne ou la France, ont décidé d'interdire les pailles en plastique et autres couverts jetables dans les années à venir.