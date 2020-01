En Colombie, c'est déjà le carnaval "des Noirs et des Blancs" (photos)

Le Carnaval de Negros y Blancos, littéralement Carnaval des Noirs et des Blancs, vient de se terminer à San Juan de Pasto, dans l'Etat de Nariño, une région frontalière avec l'Equateur. il a eu lieu dimanche 5 et lundi 6 et trouve son origine dans un mélange d'expressions culturelles andines, amazoniennes et pacifiques.

Lors du carnaval de deux jours, que l'UNESCO a nommé chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité en 2009, les participants se sont vêtus de couleurs ainsi qu'en noir et blanc pour symboliser l'unité et l'égalité tout en célébrant la diversité ethnique et culturelle. Le jour des Blancs, lundi, les artistes ont organisé un défilé de six heures mettant en vedette des tenues colorées. Le jour des Noirs dimanche, les participants sont encouragés à se peindre le visage en noir pour commémorer la libération des esclaves.