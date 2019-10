En Floride, ce pitbull meurt en héros en protégeant des enfants de la morsure d'un serpent venimeux

Le pitbull de la famille Richardson, en Floride, est mort en héro. Ce chien de seulement 8 mois s'est dressé entre les enfants de la famille et un serpent corail, hautement venimeux.

Les deux fils de Georgina et Gary Richardson se trouvaient dans le garage de leur domicile en Floride. Soudain, un serpent corail a fait irruption dans le garage. Ce serpent est très venimeux et dangereux, mais les deux petits garçons étaient sous haute protection.

Zeus, le pitbull de la famille âgé de seulement 8 mois, s'est interposé entre les enfants et le serpent pour les protéger. "Tout à coup, Zeus a commencé à attaquer le serpent qui était tout proche de mon fils et il a été mordu quatre fois", a raconté le père à Fox News.





"Les pitbulls sont les chiens les plus fidèles que je connaisse"

Suite aux morsures, Zeus a été emmené chez le vétérinaire. Le chien, en attaquant le serpent, s'est fait mordre, et aurait avalé la tête du serpent venimeux.

Au début, la famille Richardson pensait que le pitbull allait s'en sortir, mais il finit par succomber à ses blessures.



"A 6h30 ce matin, Zeus a succombé au venin dû aux morsures du serpent corail. Nous sommes plus que dévastés. Il a donné sa vie pour protéger notre fils. Je lui serai reconnaissante à vie", peut-on lire sur cette publication.

La famille avait adopté le chien alors qu'il était encore tout petit. "Les pitbulls sont les chiens les plus fidèles que je connaisse, et j’ai eu beaucoup d’animaux différents dans ma vie", a ajouté Gary Richardson.