En Floride, une famille belge se prépare à l'arrivée du puissant ouragan Dorian: "On espère que ça ira", confie Venice

La Floride se prépare, elle aussi, à l'arrivée de l'ouragan Dorian. Et parmi les habitants se trouve une famille belge, installée à Miami.

"Il a déjà plu aujourd’hui. Vous pouvez vous en apercevoir en regardant là-bas dans la rue. Hier, des noix de coco sont même tombées d’un palmier à cause du vent. Heureusement, nous n’avons pas été touchés", indique Venice Luckx, une Belge vivant à Miami.

Venice et ses parents, Alain et Annick, se préparent à affronter le pire et protègent leur maison de l’ouragan. Une habitation située dans le nord de Miami face à l’océan. Devant le garage une barrière de fortune construite avec du bois marin. Reste à voir si elle pourra résister.

"Cela va dépendre du niveau de l’eau. Si celui-ci atteint 1 mètre ou 1,40 mètre, on devrait pouvoir tenir le coup. On est espère que ça ira, mais on est prêt pour le pire comme vous le voyez", confie Venice.

Partout dans la ville, les forces de l’ordre poursuivent leur travail pour mettre en garde un maximum de familles. Venice et ses parents, eux, ont décidé de rester dans leur habitation, craignant notamment d’être victimes de cambriolage.