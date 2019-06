En Floride, une femme découvre un ALLIGATOR dans sa cuisine (vidéo)

Un alligator mâle s'est retrouvé dans la cuisine d'une habitante de Clearwater, en Floride.

L'animal, qui mesure environ 3 mètres de long, s'est introduit dans cette maison de Clearwater vendredi matin, selon la porte-parole de la police de Clearwater. La propriétaire a contacté les secours vers 3h30 du matin. "J'ai fermé la porte de ma chambre. Je ne quitte pas cette pièce tant que vous n'êtes pas là", a-t-elle dit lors de son appel.

L'animal avait été repéré quelques minutes plus tôt par une employée de la poste. Il est entré dans la maison en brisant une vitre, a cassé plusieurs bouteilles de vin et s'est légèrement blessé. "L'alligator sera emmené dans un lieu privé pour se reposer et se remettre de cette expérience traumatisante", a expliqué la police de Clearwater dans un communiqué.