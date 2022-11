En fuite depuis 1 an, un homme est arrêté par un officier en vacances à Disney World en Floride

Après avoir fui les autorités pendant près d'un an, un homme de Brooklyn a été arrêté après avoir été repéré par un agent fédéral à Disney World en Floride. Quashon Burton, 31 ans, était en fuite depuis l'année dernière. Il est accusé d'avoir volé l'identité de quatre personnes pour présenter de fausses demandes d'indemnisation liées au coronavirus. Selon la chaîne ABC 7 de New York, ses demandes s'élevaient à environ 150.000 dollars, relate le magazine People.

Son statut de disparu a changé le 20 octobre alors qu'il se trouvait au Disney World's Animal Kingdom à Lake Buena Vista, en Floride. L'inspecteur fédéral des postes Jeff Andre était en vacances au parc d'attractions et se trouvait être un agent travaillant sur l'enquête contre Burton. En voyant le fugitif, il a remarqué le tatouage unique "H" de Burton dans le cou et a immédiatement contacté le bureau de sécurité de Disney World. Le parc à thème a ensuite informé le bureau du shérif du comté d'Orange.

Quashon Burton - qui se trouvait à un arrêt de bus de Disney World avec deux parents - aurait utilisé un faux nom lorsqu'il a été approché par la police. Il est également accusé d'avoir lutter (sans violence) contre son arrestation avant que les officiers ne le mettent en garde à vue, rapporte ABC 7. "Lorsque j'ai essayé de l'attacher, il a commencé à se crisper et à bloquer ses bras. Je lui ai demandé à plusieurs reprises de placer ses mains derrière son dos, mais il a refusé", peut-on lire dans le rapport de son arrestation, transmis à People. Le fugitif a été mis "au sol" et placé en garde à vue.

Le 27 octobre, le juge d'instance David Baker du tribunal du Middle District de Floride a approuvé la libération de Burton à condition qu'il bénéficie d'un suivi GPS et d'une surveillance à New York avant son procès, même si les procureurs de New York ont estimé qu'il présentait un "risque extrême de fuite" et ont plaidé pour qu'il ne soit pas libéré. Un juge fédéral de New York a finalement donné raison aux procureurs et a refusé sa libération jeudi.