En Inde, les masques se parent de diamants... réutilisables (vidéo)

À Surate, dans l’Ouest de l’Inde, les masques se parent de pierres précieuses. Les clientes indiennes tiennent à assortir leur sari à leur masque et veulent du haut de gamme.

"Notre activité est liée à l'art de la joaillerie, c'est pourquoi nous avons pensé que nous devions aussi fabriquer quelque chose pour que les bijoux et les masques puissent être portés ensemble, explique M. Deepak, responsable d’une boutique à Surate. Nous avons mis au point toute la gamme. Une gamme est faite avec des diamants américains. Ça représente environ 150.000 roupies. Et il y a une autre gamme qui va de 150.000 roupies à 400.000 roupies. Celle avec de vrais diamants est à 400.000 roupies (150.000 roupies = 1,708 EUR et 400.000 roupies = 4,556 EUR, NDLR)".

Mais en fabriquant un tel produit, l'après coronavirus a été anticipé : les diamants pourront facilement être réutilisés.

"Il ne faut pas que ça devienne un investissement à perte pour le client. C'est pourquoi, avec les diamants du masque, on peut fabriquer n'importe quel autre bijou. Nous pouvons faire des colliers, des bracelets, tout ce que le client nous demande de faire", ajoute M. Deepak.