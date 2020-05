En Iran, un adepte de Parkour arrêté après un baiser sur un toit

Un Iranien, adepte de parkour, a été arrêté pour avoir commis des actes "vulgaires", a annoncé la police mercredi, après que l'individu eut posté sur les réseaux sociaux des photos de lui embrassant une femme sur les toits de Téhéran.

"Il a été arrêté par la cyberpolice de Téhéran", a déclaré le chef de la police de la capitale iranienne, Hossein Rahimi, à l'agence de presse ISNA.

"Nous sommes opposés au comportement contraire aux normes et vulgaire de cet individu et de sa compagne" qui sera "aussi bientôt arrêtée", a-t-il dit. Tous deux vont "certainement avoir affaire à la justice", a ajouté le responsable, sans identifier l'individu.

Mais l'homme arrêté semble être Alireza Japalaghy, un habitant de Téhéran qui a plus de 133.000 followers sur son compte Instagram, où il partage des images de ses exploits en parkour, une discipline de franchissement d'obstacles en milieu urbain créée en France dans les années 1990.

Alireza Japalaghy a posté la semaine dernière une série de photos et de vidéos, où on le voit sur des toits de Téhéran en train d'embrasser une femme, également non identifiée, en tenue légère.

En République islamique d'Iran, les femmes ne peuvent montrer que leur visage, leurs mains et leurs pieds en public, selon le code vestimentaire. Elles doivent en outre porter des couleurs discrètes.

Alireza Japalaghy a déclaré lundi dans une vidéo postée sur Instagram qu'il avait reçu des "appels suspects" lui demandant de se rendre aux autorités ou se faire arrêter publiquement.

Son frère a actualisé le message le même jour, en annonçant qu'Alireza avait été arrêté à son domicile.