En Libye, des chrétiens à l'église pour "oublier" la guerre

Veste blanche et pantalon noir, Jonathan Joshua, un Nigérian vivant en Libye, aide les fidèles à s'installer dans une église à Tripoli. Et, dès que commence la messe, ce chrétien pratiquant oublie un instant qu'il vit dans un pays en guerre.

Arrivé il y a quatre ans en Libye, l'ingénieur mécanicien de 30 ans vit et travaille à Soug el-Joumaa, un quartier peuplé de la banlieue est de Tripoli, non loin des combats qui opposent le Gouvernement national d'union (GNA) aux troupes du maréchal Khalifa Haftar.

"Je trouve la vie très difficile ici mais à l'église, (...) j'oublie que je suis en Libye pendant quelques heures", confie-t-il à l'AFP.

Comme le dimanche n'est pas chômé en Libye, c'est le vendredi que les chrétiens, tous étrangers, affluent pour la messe à Saint-François, l'une des plus anciennes églises catholiques de Tripoli, située dans le vieux centre-ville.

Et chaque vendredi, à l'heure où les Libyens, presque tous musulmans, font la sieste pendant leur week-end, le calme qui règne dehors contraste avec le brouhaha permanent à l'intérieur de l'église.

Avec cinq autres personnes, Jonathan Joshua accueille et installe les fidèles avant le début de la cérémonie de la "Fête des lumières", une messe qui s'inscrit dans les célébrations de Noël.

Autour, les langues des différentes communautés se mêlent aux rires et aux pleurs des enfants impatients avant la début de la cérémonie. Six fillettes en costumes d'ange courent en se faufilant parmi les bancs de l'église, vite rattrapées et calmées par Jonathan qui prend son rôle au sérieux.

- "Un lieu sûr" -

En cette période de l'Avent, l'église est plus que jamais un lieu de réconfort et d'espoir pour les chrétiens à Tripoli. Surtout depuis le début le 4 avril de l'offensive du maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, contre la capitale où siège le GNA, reconnu par l'ONU.

Les combats meurtriers aux abords de Tripoli, qui ont fait plus de 1.000 morts et déplacé plus de 140.000 personnes, n'épargnent pas les civils et rendent les migrants plus vulnérables que jamais.

La communauté chrétienne de Tripoli est essentiellement composée de Philippins, d'Indiens et de Pakistanais qui travaillent dans les secteurs de la santé et du bâtiment, ainsi que des migrants africains, souvent en situation irrégulière.

Mais, note Monseigneur George Bugeja, 57 ans, à l'église "la fréquentation reste normale. Du moins jusqu'à présent".

"Nous maintenons les célébrations comme d'habitude", affirme à l'AFP le vicaire apostolique de Tripoli, même s'il note "un déclin dans la fréquentation".

Car de nombreux Philippins sont rentrés dans leur pays à cause des tensions, tout comme "des Africains, ceux en situation régulière (...), pour la plupart des Nigérians", les plus nombreux en Libye, explique Mgr Bugeja.

A 62 ans, Erlinda, infirmière dans un hôpital à Tripoli, regrette que la communauté philippine se réduise comme peau de chagrin au fur et à mesure que les combats se prolongent.

Arrivée à l'âge de 25 ans en Libye, elle s'y est mariée avec un Philippin et a quatre enfants qui y vivent depuis après avoir fondé leur propre famille.

"Notre vie est ici", confie-t-elle. "L'église est un lieu sûr, (...) de paix et de joie du partage, surtout en cette période de l'année où nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Ce sont des moments spirituels joyeux".

- "Être chez soi" -

Berto est italien et est l'un des rares Européens vivant encore à Tripoli. Il est venu vendredi à l'église juste pour "jeter un coup d'oeil".

"Plus rien ne me perturbe dans ce pays. Je me suis habitué à la vie ici", assure cet enseignant d'une cinquantaine d'années, arrivé en Libye il y a cinq ans pour y enseigner sa langue.

Non loin de lui, Angelina, une Ghanéenne de 14 ans discute avec entrain avec deux amis. "Quand je vais à l'église, c'est le seul moment où je vois d'autres Ghanéens de mon âge", explique-t-elle.

"Ici, on n'a pas vraiment de vie sociale en dehors de l'école, de la maison et de l'église" pour des raisons de sécurité, dit-elle. "Alors, une fois par semaine, je m'habille avec soin, je me maquille. J'aime bien aller à l'église. C'est comme être chez soi."