En Nouvelle-Zélande, la Première ministre réduit son salaire et celui d'autres postes de responsables politiques: "C'est une question de leadership"

Le gouvernement néo-zélandais a ordonné un confinement général de quatre semaines pour freiner la progression du Covid-19 dans ce pays de cinq millions d'habitants. Et pour montrer l'exemple, la Première ministre réduit des salaires, à commencer par le sien.

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern va réduire de 20% son salaire lors des six prochains mois dans le cadre de la crise générée par la pandémie de coronavirus.

La dirigeante travailliste touche environ 470.000 dollars néo-zélandais (260.000 euros) par an, ce qui fait que ce geste lui coûtera de l'ordre de 47.000 NZD. "En soi, cela ne bouleversera pas la situation générale des finances mais c'est une question de leadership", a-t-elle affirmé. "S'il y a un moment pour réduire l'écart entre différentes positions, c'est maintenant."

La réduction salariale s'applique aussi aux ministres de son gouvernement et aux directeurs exécutifs de l'administration publique néo-zélandaise, a annoncé Mme Ardern lors d'une conférence de presse, mercredi.

La Première ministre a souligné que la coupe dans les salaires ne concernerait pas la majorité des employés de l'État, surtout dans les secteurs cruciaux comme dans les rangs de la police ou des services de santé.

Le gouvernement néo-zélandais a ordonné un confinement général de quatre semaines pour freiner la progression du Covid-19 dans ce pays de cinq millions d'habitants.

Cette mesure a paralysé l'économie et aura un impact lourd sur la croissance et l'emploi. Mme Ardern a en outre indiqué que le pays d'Océanie avait dépassé le pic de l'épidémie mardi, alors que les autorités sanitaires ont dénombré quatre nouveaux décès imputés au Covid-19 lors des dernières 24 heures, soit le bilan le plus conséquent à ce jour.

La Nouvelle-Zélande a enregistré 1.366 cas d'infection au nouveau coronavirus, qui a été fatal à neuf patients.

