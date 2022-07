En Ukraine, Roman et Yulia se sont dits "oui" en pleine guerre: "Je voulais faire ma demande en mars"

Malgré la guerre qui déchire l’Ukraine, il y a de belles histoires qui se racontent…. Comme celle de Roman et Yulia. Ils se sont rencontrés sur Instagram avant le début de la guerre. Grièvement blessé au combat, cela n'a pas empêché Romane de demander la main de sa bien-aimée.

Avec l'aide d'un ami, Roman s’est agenouillé comme le veut la tradition pour demander sa belle en mariage. Pour elle, qui a les yeux bandés, la surprise est totale. Aucun doute, pour Yulia, c'est un grand "oui". Il faut dire que le couple a traversé bien des épreuves…

Roman avait préparé sa demande il y a déjà plusieurs mois, mais la guerre à contrecarrer ses projets. "Je voulais faire ma demande en mars mais un ami m'a appelé pour me dire ‘C’est la guerre", indique le jeune homme. "J’ai beaucoup pleuré, j'étais stressée. Je ne voulais pas qu'il y aille…", dit Yulia.

Roman part au front pour défendre son pays contre l'armée russe. Il est grièvement touché à la jambe et doit subir une amputation. "Roman m'a écrit. C’était vers 4 ou 5 heures du matin. Il m'a dit qu'il serait sûrement amputé. Au début, je pensais qu'il plaisantait, que c'était une blague. Je ne pouvais pas le croire. Et puis, j'ai compris que c'était le mieux pour lui. Ça ne change rien, je l’aimerai toujours", affirme la future mariée.

Le jeune homme mène désormais un double combat : il s'entraîne pour retrouver le plus de mobilité possible et continue de tout faire pour défendre son pays.