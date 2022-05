En Ukraine, une mère découvre le corps de sa fille enterré dans un jardin: "Je reconnais la forme de ses mains"

En Ukraine, un procureur de Kharkiv qui doit identifier les corps de potentielles victimes de crimes de guerre imputés à l'armée russe et rassembler des preuves. L'identification des victimes se fait en présence des familles pendant que la guerre fait encore rage à quelques dizaines de mètres.



Une mère découvre le corps de sa fille et doit l'identifier. "Je reconnais la forme de ses mains, elles sont très fines. Elle est née le 20 mars 1991. Elle est morte le 27 mars", explique la femme dévastée. De sa fille, cette mère ne gardera que quelques vêtements… Et des souvenirs.



Une fois les corps identifiés, il faut faire la lumière sur les circonstances du décès.



Dans la même ville, trois autres victimes ont perdu la vie après le tir d’un tank russe. C'est Oleksander Ilyenkov, procureur de Kharkiv, qui est en charge de l’affaire. L'homme doit recueillir les preuves des crimes de guerre russes.