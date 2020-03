En un an, une épidémie de rougeole a tué 5300 enfants en république démocratique du Congo

Le système de santé dégradé de la République démocratique du Congo (RDC) doit faire face à des épidémies de rougeole et de choléra qui tuent des milliers d'enfants ainsi qu'à la menace croissante posée par la Covid-19, met en garde mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef), qui souligne que ce pays a besoin d'une aide urgente.



Depuis le début de l'année 2019, une épidémie de rougeole a tué plus de 5.300 enfants de moins de 5 ans, avance l'Unicef, et 31.000 cas de choléra ont été recensés. De plus, les cas de Covid-19 se multiplient rapidement.

Dans son rapport, l'Unicef explique en outre que les efforts constants déployés pour endiguer l'épidémie de virus Ebola dans l'est de la RDC ont détourné l'attention et les fonds auparavant accordés à des établissements de santé, déjà affaiblis, qui font face à plusieurs de ces maladies endémiques mortelles.

Selon les estimations, 3,3 millions d'enfants ont des besoins sanitaires vitaux non satisfaits et, dans l'ensemble de la RDC, 9,1 millions d'enfants requièrent une aide humanitaire. De plus, les conflits qui prévalent dans l'est du pays rendent encore plus difficile l'accès aux soins. L'Unicef appelle donc le gouvernement congolais à allouer une part plus importante de son budget aux services de santé vitaux et demande aux donateurs internationaux d'accorder une aide pluriannuelle généreuse afin de soutenir les efforts du gouvernement.