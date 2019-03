Encore un départ dans l'équipe de Trump: l'un de ses proches collaborateurs a remis sa démission

Nouveau départ au sein de l'équipe Trump: Bill Shine, directeur de la communication de la Maison Blanche et ex-dirigeant de Fox News, a démissionné. "Bill Shine a remis sa démission au président hier soir", a annoncé vendredi Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain, assurant qu'il continuerait à soutenir Donald Trump et deviendrait conseiller au sein de son équipe de campagne pour 2020.



M. Shine était arrivé à la Maison Blanche en juillet 2018 pour remplacer Hope Hicks, qui a elle-même rejoint Fox News. Il était devenu co-président de la chaîne d'informations prisée des conservateurs en août 2016, après la démission de son PDG Roger Ailes, poursuivi en justice par une ancienne présentatrice pour harcèlement sexuel.





"Bill Shine a fait un travail extraordinaire pour moi"



En mai 2017, il avait à son tour démissionné, sur fond d'interrogations sur son attitude dans la gestion de cette affaire, d'anciens employés l'ayant accusé d'avoir ignoré les plaintes pour harcèlement visant M. Ailes. "Bill Shine a fait un travail extraordinaire pour moi et le gouvernement", a commenté Donald Trump. "Il nous manquera à la Maison Blanche mais je suis impatient de travailler avec lui sur la campagne présidentielle 2020 dans laquelle il sera pleinement impliqué."