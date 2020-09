Encore un homme noir abattu par la police aux USA: Deon Kay venait juste d’avoir 18 ans

Un homme noir a été tué mercredi à Washington par la police, au moment où le pays est plongé dans un mouvement historique contre le racisme et les violences policières.

Selon les autorités, des policiers se trouvaient peu après 16h00 dans le sud-est de la ville pour enquêter sur des informations à propos d'"hommes armés dans un véhicule". "Lorsqu'ils ont approché le véhicule, certaines personnes ont fui à pied et un policier a tiré avec son arme à feu", tuant une personne, a dit le chef de la police de la capitale américaine, Peter Newsham, lors d'une conférence de presse. "Nous pensons que le sujet avait une arme à ce moment-là", a-t-il précisé, assurant que deux armes avaient été retrouvées sur place.

Deon Kay, 18 ans

La victime est "un jeune Afro-Américain", a fait savoir aux médias Trayon White, un élu local, appelant à ce que les images captées par les caméras des policiers soient diffusées. Selon des proches de la victime, son nom est Deon Kay. Il venait de fêter ses 18 ans en août et vivait seul avec sa mère, Natasha Kay. "Ils ont pris mon bébé, ils m’ont juste pris mon bébé", a-t-elle réagi, expliquant que la police ne lui avait presque rien expliqué sur les circonstances dans lesquelles son fils a été abattu.

"Ils ne s'en tireront pas comme ça, ne laissez pas les médias étouffer cette affaire", a exhorté l'antenne locale de Black Lives Matter, invitant à manifester sur place.

Les images des bodycams doivent être rendues publiques

Selon deux représentants de la ville de Washington, qui ont visionné les images des bodycams des policiers, on y verrait clairement Deon Kay sortir une arme à feu de sa ceinture. Mais des témoins de la scène ne sont pas d’accord avec cette version.

Selon ses proches, Deon Kay venait d’intégrer un programme équivalent à une haute école. Le jeune homme passait beaucoup de temps avec sa petite amie, à faire du sport ou à s’occuper de ses nièces et neveux. Sa mère prévoyait de déménager car le quartier où ils vivent devenait dangereux, entre difficultés économiques et haut taux de criminalité. "Il essayait de se sortir de cette situation", regrette Omar Jackson, un éducateur qui suivait Deon Kay depuis 2 ans.

Une nouvelle loi à Washington oblige les images des bodycams à être révélées publiquement dans les 5 jours, à moins que la famille de la victime s'y oppose.

Une longue série

Cette affaire a lieu après des mois de protestations contre les brutalités policières à travers les Etats-Unis, et deux jours seulement après que des policiers de Los Angeles ont abattu un Afro-Américain qui roulait à vélo. Mercredi, la famille de Daniel Prude, un homme noir mort étouffé aux mains de la police de New York au mois de mars alors qu'il était nu et menotté, a exigé que justice lui soit rendue.