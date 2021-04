Encore un triomphe pour "Nomadland", à quelques jours des Oscars

Le film "Nomadland" de la réalisatrice Chloe Zhao, vainqueur il y a quelques jours des prestigieux Bafta britanniques, a triomphé jeudi soir aux Film Independent Spirit Awards, et Chloe Zhao confiait à l'AFP qu'elle était "très excitée" à l'approche des Oscars, pour lesquels son film est bien placé.

Les Spirit Awards, attribués aux Etats-Unis à des films indépendants à petit budget, ne sont que les derniers en date à récompenser ce film sur une communauté d'Américains âgés devenus nomades après avoir tout perdu lors de la crise financière mondiale et sillonnant depuis les Etats-Unis dans leurs camionnettes.

Sacré meilleur film, "Nomadland" a également raflé les prix du meilleur réalisateur, meilleur montage et meilleure cinématographie. Qui viennent s'ajouter aux dizaines de prix qu'il a accumulé au fil de ces derniers mois.

Les Spirit Awards sont l'avant-dernière étape du circuit qui se termine avec les Oscars, qui se tiendront - sur place et non en virtuel - à Los Angeles dans trois jours.

"Nous avons beaucoup d'amis qui sont nominés cette année, et nous sommes très excités à l'idée de les voir. Et puis nous avons des invités surprise", a déclaré la réalisatrice à l'AFP, dans un entretien virtuel.

A la suggestion que ces invités mystère pourraient être les vrais nomades qui ont joué leur propre rôle dans le film, elle a répondu: "Je suis impatiente de les embrasser! J'ai besoin d'embrasser quelqu'un!".

Si elle remportait l'Oscar du meilleur film, Zhao deviendrait la seconde réalisatrice à obtenir cette récompense.

En recevant son Spirit Award, Chloe Zhao, qui s'est fait connaître avec des petits films indépendants, a remercié "la communauté des films indépendants". "Nous ne serions pas ici sans vous", a-t-elle ajouté.

Une communauté qu'elle quittera avec son prochain film, "Eternals," dans la série des films à grand succès -et gros budget- consacrés aux superhéros Marvel.

Retournera-t-elle ensuite aux indépendants? "Absolument! J'adorerais pouvoir faire les deux si possible", a-t-elle répondu à la question de l'AFP.

Outre Nomadland, deux autres films ont été récompensés aux Spirit Awards. Le prix de la meilleure actrice est allé à Carey Mulligan dans "Promising Young Woman," un film policier sur une vengeance #MeToo qui a également remporté le meilleur scenario - et est vu comme un challenger possible aux Oscars.

Et "Sound of Metal", également nominé aux Oscars, a remporté les prix du meilleur acteur pour Riz Ahmed, qui joue un batteur de rock qui devient sourd, de meilleur second rôle pour Paul Raci et meilleur premier film pour son réalisateur Darius Marder.

Et l'actrice sud-coréenne Youn Yuh-jung a enregistré une nouvelle victoire pour son second rôle de grand-mère excentrique dans "Minari", pour lequel elle est également nominée pour les Oscars.