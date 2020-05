Énervé en pleine visioconférence, il jette son chat et démissionne

Les officiels de la ville californienne de Vallejo doivent traiter les affaires courantes via visioconférence à cause du confinement. Mais le 20 avril, une réunion sur Zoom a dégénéré.



Ce jour-là, le président de la Commission s’est adressé à Chris Platzer, commissaire à l’urbanisme, lui demandant si il avait des remarques à apporter. Mais le commissaire, perturbé par les cris de son chat, a attrapé l'animal en lâchant : "Oui, si on me laisse les faire". Il a brandi le félin en ajoutant: "OK, d’abord j’aimerais vous présenter mon chat". Ensuite, il a balancé le chat hors-champ, choquant ses collègues.



Après la réunion, Chris Platzer a donné sa démission et demandé pardon pour son geste. "Je ne me suis pas conduit d’une manière digne d’un commissaire à l’urbanisme et je m’excuse pour tout le tort que j’ai pu causer", a dit l'homme dans un e-mail envoyé au Times-Herald.



Le journal local a expliqué que le commissaire avait également consommé de l'alcool pendant la réunion. A la fin de la visioconférence il aurait eu des propos "péjoratifs et offensants". "À mon avis, c’est de la merde. Mmh… Je pense que vous dites de la merde, espèces de petites salopes", aurait lancé l'Américain.

"Que se passerait-il si un développeur regardait la réunion et voyait cela?", a réagi le maire de Vallejo, condamnant le comportement du commissaire.