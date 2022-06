Enfant retrouvé mort aux Pays-Bas - Le suspect avait déjà été condamné pour abus

(Belga) L'homme suspecté d'être impliqué dans la mort de Gino, l'enfant de 9 ans dont le corps a été retrouvé samedi matin à Geelen dans le Limbourg néerlandais, a déjà été condamné par le passé pour avoir abusé d'enfants.

En 2017, le tribunal de Maastricht a ainsi condamné Donny M., alors âgé de 17 ans, pour avoir menacé et agressé deux garçons et avoir abusé d'au moins l'un d'entre eux, a indiqué dimanche l'avocat de l'une des victimes après la parution d'informations dans la presse. Les faits se seraient déroulés le 28 juin 2017 et en décembre 2017, le tribunal de Maastricht a condamné Donny M. à trois ans de placement avec sursis dans un centre de détention pour mineurs. Le jeune homme a également passé près de cinq mois en détention et a suivi un traitement dans une institution d'Eindhoven spécialisée dans les soins de santé mentale pour les jeunes. La police avait déjà précisé lors d'une conférence de presse samedi que le suspect était connu de la justice mais sans entrer dans les détails. Le jeune homme, maintenant âgé de 22 ans, sera déféré mardi ou mercredi. La justice le soupçonne d'enlèvement et d'implication dans la mort de Gino. Le suspect vit près de la maison incendiée à Geleen où la police a retrouvé le corps du jeune garçon tôt samedi matin. L'emplacement a été désigné par le suspect qui avait été arrêté peu de temps auparavant. (Belga)