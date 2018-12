Enfants dans une grotte en Thaïlande - GB: Les sauveteurs de la grotte en Thaïlande distingués par Elizabeth II

(Belga) Sept plongeurs britanniques qui ont secouru en juillet une équipe de jeunes footballeurs thaïlandais coincés dans une grotte inondée font partie des personnalités distinguées par la reine Elizabeth II, selon la traditionnelle liste de distinctions royales du Nouvel An publiée vendredi soir.

"Ce fut un travail d'équipe, et je suis très honoré d'avoir été reconnu, en particulier parce que vous ne vous lancez pas dans un tel sauvetage en vous attendant à un tel résultat", a réagi Vernon Unsworth, l'un des secouristes. "Après avoir sauvé tous ces garçons, c'est la cerise sur le gâteau". Au total, 1.148 personnes vont être décorées, dont 43 pour avoir participé aux secours après les attentats qui avaient frappé Manchester et Londres en 2017, faisant 35 morts. Parmi les noms présents sur cette prestigieuse liste se trouve celui de Christopher Nolan. Le réalisateur des films Inception, Memento ou de la trilogie The Dark Knight, nominé cette année aux Oscars pour "Dunkerque", est fait commandeur. Auteur d'une autre trilogie, celle des romans fantastiques "A la Croisée des Mondes", l'écrivain Philip Pullman est fait chevalier, pour services rendus à la littérature. Le comédien Michael Palin devient lui le premier membre des Monty Python à recevoir le titre de chevalier. Reconverti en producteur de documentaires et écrivain de voyage, il est décoré pour ses services à "la culture et à la géographie". Et alors que le Royaume-Uni se prépare à quitter l'Union européenne, le député John Redwood, un des fervents partisans du Brexit, est promu chevalier. (Belga)