Enfants dans une grotte en Thaïlande - Les huit garçons secourus sont en bonne santé

(Belga) Les huit premiers enfants extraits d'une grotte thaïlandaise inondée sont en bonne santé, physique et mentale, a déclaré mardi un responsable thaïlandais.

"Les huit sont en bonne santé, pas de fièvre", a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant des journalistes à l'hôpital de Chiang Rai. "Tout le monde est en bonne santé mentale". Les enfants ont subi des examens radiologiques et des sanguins. Deux garçons qui présentaient de signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un "état normal", a-t-il ajouté, précisant qu'ils resteraient tous en observation à l'hôpital pendant une semaine. Il s'agit du bilan de plus clair sur l'état de santé de ces garçons âgés de 12 à 16 ans, les premiers à être évacués de la grotte inondée de Tham Luang, dans le nord de la Thaïlande. Les quatre derniers enfants et leur entraîneur de 25 ans ont passé leur 17e nuit dans le vaste réseau et attendent d'être secourus. Des spécialistes ont mis en garde contre les conséquences à long terme de l'épreuve, qu'il s'agisse de traumatisme phychologique ou d'infections. Ils peuvent tous se déplacer, parler et manger. Thongchai Lertwilairattanapong, autre responsable du ministère de la Santé publique, a précisé que le premier groupe à avoir été sorti dimanche s'alimentait normalement. "Ils veulent du chocolat. On peut voir que tout va bien car ils mangent bien." Les garçons ont été placés en quarantaine mais certains parents ont pu les voir à travers une vitre. Les 12 enfants et leur entraîneur de 25 ans s'étaient retrouvés bloqués dans le vaste réseau souterrain le 23 juin par la montée des eaux. Les nouvelles pluies qui tombaient mardi ajoutaient à l'urgence des opérations pour sauver le dernier groupe toujours pris au piège. On ignorait pour l'heure à quel moment les opérations de sauvetage pourraient reprendre. (Belga)