Enfants dans une grotte en Thaïlande: nouvelle vidéo, tous en "bonne santé"

(Belga) Les 12 enfants et leur entraîneur de footbal miraculeusement retrouvés au bout de neuf jours dans une grotte en Thaïlande sont "en bonne santé", selon la marine thaïlandaise, qui a publié mercredi une deuxième vidéo d'eux.

"Après avoir mangé, ils ont tous été examinés par un médecin militaire", précise la marine, sans se prononcer pour l'heure sur le jour de leur évacuation, compliquée avec de longs passages de plongée. Dans cette vidéo enregistrée mardi, on voit onze des enfants dire, bonjour, leur nom, puis "je suis en bonne santé". La marine n'a pas expliqué dans un premier temps pourquoi le 12è enfant n'a pas enregistré de message, ainsi que le jeune entraîneur de 25 ans. Leur entraînement de plongée a commencé et la confirmation de leur bon état de santé laissait espérer une évacuation rapide. L'opération est cependant délicate et les secouristes ont prévenu qu'ils ne voulaient pas hâter le mouvement: le parcours de retour est de plusieurs kilomètres dans des boyaux tourmentés, avec de longs et difficiles passages sous l'eau. Les enfants, âgés de 11 à 16 ans, ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur par des plongeurs britanniques, émaciés mais "sains et saufs", à plus de quatre kilomètres à l'intérieur de la galerie. (Belga)