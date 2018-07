Enfants sauvés d'une grotte en Thaïlande: les médecins font le point sur leur santé physique et mentale

Tous les enfants restés prisonniers deux semaines d'une grotte en Thaïlande et leur coach se trouvent en "très bonne santé mentale", ont affirmé mercredi les médecins. "Cela s'explique peut-être par le fait qu'ils sont restés tout le temps ensemble, se remontant le moral les uns les autres", a dit Thongchai Lertvilairattanapong, un responsable santé local lors d'une conférence de presse organisée à l'hôpital où le groupe est soigné.



"Tous sont aussi en bonne santé physique et ne présentent ni fièvre, ni infection grave. Seuls trois d'entre eux souffrent d'une infection pulmonaire mineure". Le groupe, une douzaine de jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur coach de 25 ans, pourrait néanmoins rester hospitalisé une semaine afin de s'assurer pleinement de son bon état de santé.