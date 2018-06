Enfants séparés aux Etats-Unis: les époux Clooney donnent 100.000 dollars pour les aider

George et Amal Clooney ont fait un don de 100.000 dollars à une association pour la défense des enfants migrants, alors que l'indignation monte face à la politique de l'administration Trump de séparer les enfants de leurs parents migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique.

L'association, Young Center for Immigrant Children's Rights, a indiqué mercredi avoir reçu un "soutien généreux" de 100.000 dollars des époux Clooney et de leur "Foundation for Justice", dans un communiqué. "Il y a un moment où les enfants nous demanderont: est-ce vrai que notre pays a vraiment enlevé des bébés à leurs parents pour les placer dans des centres de détention? Et quand on répondra 'oui', ils nous demanderont ce que nous avons fait. Ce qu'on a dit, quelle position on a prise. Nous ne pouvons pas changer la politique de ce gouvernement mais nous pouvons aider à défendre ses victimes", a indiqué le couple le plus glamour d'Hollywood, cité dans le communiqué.



Les époux Clooney, qui ont fait ces derniers mois d'autres dons pour soutenir notamment la mobilisation pour le contrôle des armes à feu ou une association luttant contre l'extrémisme après les manifestations d'extrême-droite de Charlottesville en août 2017, font partie d'un nombre croissant de célébrités dénonçant cette politique de séparation des enfants.



Mardi soir, Bruce Springsteen a interrompu son show très couru de Broadway pour attaquer les séparations.



"Nous voyons actuellement aux frontières américaines des choses qui sont si terriblement inhumaines et anti-américaines que c'est rageant", a-t-il déclaré.



"On a entendu des gens haut placés du gouvernement blasphémer en invoquant Dieu et la nation pour dire que c'est moralement défendable de s'en prendre aux enfants. Puisse Dieu sauver nos âmes", a-t-il ajouté, en référence à des propos tenus par le ministre de la Justice, Jeff Sessions, dans lesquels il citait la Bible.



Le chanteur John Legend et sa femme ont ainsi annoncé la semaine dernière avoir donné 288.000 dollars à l'American Civil Liberties Union (ACLU), la puissante association de défense des droits individuels, pour attirer l'attention sur "les familles déchirées par la politique inhumaine de l'administration Trump".



Devant l'indignation grandissante, Donald Trump a annoncé mercredi qu'il signerait "quelque chose bientôt" pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique.