Enigme du vol MH370 - L'Australie renonce à un mémorial aux victimes du MH370

Les autorités australiennes ont renoncé dimanche à construire un mémorial aux disparus du vol MH370 de Malaysia Airlines, du fait des réticences de familles de victimes.

Le Boeing 777 s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à bord, peu après son décollage de Kuala Lumpur à destination de Pékin. L'endroit où se trouve l'appareil reste un mystère malgré deux importantes opérations de recherches menées au large de l'État d'Australie-Occidentale. En 2014, le gouvernement fédéral et celui de l'Australie-Occidentale avaient manifesté leur souhait de construire un monument à Perth, mais des familles ont déclaré qu'elles n'en voulaient pas tant que l'avion ne serait pas retrouvé. "Certains proches étaient favorables au projet mais d'autres avaient des inquiétudes", a déclaré dans un communiqué le Premier ministre de cet État Mark McGowan. "Il a été décidé qu'il était dans l'intérêt de tous de ne pas édifier pour l'heure ce mémorial. Nous sommes certains, après avoir consulté les familles australiennes, d'avoir pris la bonne décision." Danica Weeks, une Australienne dont le mari se trouvait à bord de l'avion, a déclaré au journal The West Australian que les deux gouvernements "n'auraient pas dû perdre leur énergie avec ça. Ils auraient dû dépenser cette énergie à rechercher l'avion". "Quand ils auront trouvé l'avion, au moins nous saurons où nous en sommes et nous pourrons prendre une décision sur le lieu où il faudrait construire un mémorial que l'on pourrait visiter." Une campagne privée de recherches menée pendant trois mois dans le sud de l'océan Indien, au terme d'un accord passé par la Malaisie avec une société privée spécialisée dans la recherche sous-marine, s'est achevée fin mai sans succès. Les premières recherches maritimes coordonnées par l'Australie -les plus chères de l'histoire de l'aviation- avaient été suspendues en janvier 2017.