Enlevé à l'âge de 4 ans en 1989, un homme retrouve ses parents après avoir dessiné de mémoire une carte de sa maison

Li Jingwei, 37 ans, n'avait que quatre ans en 1989 lorsqu'il a été victime d'un enlèvement devant le domicile de ses parents, et a été vendu à une autre famille dans une province lointaine de son lieu d'origine.

Le jeune enfant a été approché par un homme de son village qui lui a promis un jouet et l'a enlevé pour le vendre à une famille qui habitait à 1600 km de là.

Li Jingwei ne se souvenait pas de son nom de naissance, des noms de ses parents ou du nom de son village. Mais il se souvenait à quoi ressemblait son village natal: là où les arbres poussaient, les vaches paissaient, les routes sinueuses étaient nombreuses et où les rivières coulaient paisiblement. Il se souvient des rizières et des étangs près de sa maison, des pousses de bambou qui poussaient sur les flancs de la montagne voisine. Enfant, chaque fois qu'il avait le mal du pays ou qu'il était triste, il dessinait un dessin de son village – le dessinant en moyenne au moins une fois par jour "pour le forcer à ne pas oublier sa maison", a-t-il déclaré à The Paper.

En décembre, Li Jingwei a partagé l'un de ses dessins en ligne et a demandé de l'aide aux internautes pour identifier les lieux après avoir entendu parler d'autres enfants enlevés qui avaient été réunis avec leurs proches.

Le jeune père a été surpris d'obtenir une réponse presque immédiate, lui révélant qu'une enquête policière avait été ouverte au sujet de sa disparition il y a 33 ans.

Li Jingwei a retrouvé ses parents ce week-end. Ces retrouvailles ont été organisées par la police.

Dans une vidéo émouvante partagée par de nombreux médias, on peut voir Li tomber au sol alors que sa mère pleure et dit: "J'ai enfin trouvé mon petit bébé", relate le site de CNN.

L'enlèvement d'enfants sévit depuis longtemps en Chine. Un problème selon les experts qui a été exacerbé par l'ancienne politique de l'enfant unique du pays et qui a été assouplie ces dernières années. Pendant des décennies, celles qui ont eu un deuxième enfant ont été condamnées à de lourdes amendes ou à avorter.

De nombreuses familles chinoises - en particulier celles des zones rurales - considéraient traditionnellement les garçons comme plus aptes à fournir et à maintenir la lignée familiale. Cette demande a créé un marché noir pour les bébés garçons et a poussé de nombreuses familles à donner des bébés filles à l'adoption.

Beaucoup de ceux qui ont retrouvé leur famille d'origine ont hésité à intenter une action en justice contre leurs parents adoptifs qu'ils finissent par aimer.

M. Jingwei a déclaré que la famille qui l'avait adopté lui avait appris "les valeurs humaines" afin qu'il puisse étudier dur et devenir "un talent à l'avenir".

Il n'était pas immédiatement clair si sa famille d'accueil serait poursuivie.