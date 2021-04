Enlèvement dans les Vosges: "danger persistant" pour Mia, toujours activement recherchée

La procédure Alerte enlèvement a été levée dans la nuit mais "le danger est persistant" pour la petite Mia, 8 ans, enlevée par trois hommes mardi dans les Vosges et qui n'a toujours pas été retrouvéePHILIPPE HUGUEN

La procédure Alerte enlèvement a été levée dans la nuit mais "le danger est persistant" pour la petite Mia, 8 ans, enlevée par trois hommes mardi dans les Vosges et qui n'a toujours pas été retrouvée, a indiqué mercredi le procureur de la République d'Epinal, Nicolas Heitz.

"Malheureusement le danger est persistant, nous recherchons toujours activement l'enfant", a affirmé M. Heitz sur RMC.

"Ce n'est pas parce que le dispositif d'Alerte enlèvement a été levé qu'il ne faut pas poursuivre, bien au contraire, les messages et prolonger la diffusion du message", a poursuivi le procureur.

Le ministère de la Justice avait indiqué dans la nuit la fin de l'Alerte enlèvement, précisant que "l'enfant n'a pas été retrouvée" et que "ses photos ne doivent plus être diffusées".

"Ce dispositif a été mis en œuvre à compter de 21 heures pour une durée de trois heures, ce qui est prévu habituellement par le protocole pour permettre la diffusion d'un message flash, rapide, permettant de mettre toutes les chances de notre côté pour localiser l'enfant et identifier les personnes qui ont pu l'enlever", a expliqué le procureur.

"Il n'y a pas de volonté cachée: maintenant l'enquête doit se poursuivre, le message est passé, les gens savent comment faire pour donner des éléments et nous souhaitons que l'enquête puisse se poursuivre. Tous les moyens les plus importants d'enquête et d'investigation sont déployés", a ajouté Nicolas Heitz.

Le procureur de la République d'Epinal a indiqué mercredi matin à l'AFP qu'il n'y avait pour l'heure rien de nouveau. Une conférence de presse est prévue à 11H30.

La procédure Alerte enlèvement a été déclenchée mardi à 21H pour Mia Montemaggi, petite fille brune de 8 ans, enlevée vers 11H30 par trois hommes, alors qu'elle était chez sa grand-mère désignée tiers de confiance par le juge des enfants.

L'enfant "pourrait être accompagnée de sa mère Lola Montemaggi qui n'a pas le droit de la voir seule, est âgée de 28 ans, 1m70, très mince, cheveux châtains clairs mi-longs, deux tatouages +étoiles+ à l'intérieur d'un poignet", ajoutait le texte de l'Alerte enlèvement.

Adopté en France en février 2006, ce dispositif consiste à lancer une alerte massive en cas de rapt d'enfant mineur pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant et de son ravisseur.

Il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis: il faut un enlèvement avéré et pas une simple disparition, la victime doit être mineure, son intégrité physique ou sa vie doivent être en danger et des éléments d'information doivent permettre de la localiser.