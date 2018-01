Énorme arnaque publicitaire internationale: 15 sociétés belges parmi les victimes

Une affaire d'arnaque publicitaire internationale devant le tribunal correctionnel de Paris ce matin. 15 sociétés belges en ont été victimes. Les escrocs vendaient des espaces publicitaires dans des magazines qui n'existaient pas. 13 personnes sont poursuivies. Leur montage leur aurait permis de toucher 9 millions d'euros.

Un dossier concernant une arnaque publicitaire internationale s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. En plus de victimes françaises, anglaises et suisses, on retrouve 15 sociétés belges. En tout, 13 personnes sont poursuivies.





Engie-Electrabel et CMI parmi les victimes



Une société parisienne vendait des espaces publicitaires dans de faux magazines qu'elle disait éditer. Entre 2002 et 2008, la société CTEA aurait ainsi fait main basse sur près de 9 millions d'euros. Parmi les victimes, on retrouve de grandes sociétés françaises, mais également 15 entreprises belges, dont Engie-Electrabel et CMI, mais aussi des entreprises suisses et anglaises.





Comment fonctionnait l'arnaque?



Le principe était assez simple, par téléphone, les délégués commerciaux vendaient une multitude d’espaces publicitaires dans de faux magazines aux noms ronflants comme Revue technique des fournisseurs de la Défense ou encore Magazine du nucléaire. Des publications soi-disant tirées à 45.000 exemplaires. Pour rendre l’arnaque crédible la société parisienne imprimait quelques revues qu’elle envoyait aux sociétés. Entre les publicités, il y avait des articles de fond, articles qui avaient été recopiés sur internet.



Des syndicats sont également impliqués dans cette affaire. Ils touchaient des commissions en échange de lettres de recommandations. Le procès doit se tenir jusqu'au 25/01.