Entre Chine et Etats-Unis, le prochain président du Panama marchera sur une corde raide

Le président qui sera élu dimanche au Panama devra arbitrer entre les ambitions du géant chinois dans la région et les Etats-Unis, qui veillent jalousement sur leur traditionnelle sphère d'influence et un canal interocéanique stratégique.

Même si les Américains ont rendu au Panama la souveraineté sur le canal le 31 décembre 1999, ses 80 km constituent toujours pour Washington un enjeu essentiel.

On estime que 5% du commerce maritime mondial passe par les écluses du canal de Panama: 403 millions de tonnes de cargaison en 2017, dont 166 millions de tonnes des Etats-Unis et 44 millions de Chine.

Dans le quartier El Dorado de Panama, la présence chinoise s'affiche avec des magasins, des épiceries, des restaurants, des banques, et jusqu'à de la propagande électorale écrite en idéogrammes d'un candidat à un mandat local. De grandes publicités pour la Bank of China accueillent le voyageur à l'aéroport, juste derrière les officiers d'immigration.

"J'ai l'impression que les Etats-Unis ont abandonné le Panama", se désole Hubert Hammond, né dans l'ancien quartier américain du canal.

Depuis l'établissement de relations diplomatiques en 2017, Pékin fait les yeux doux au Panama, dont il veut faire sa plateforme logistique en Amérique latine. Pour sa première visite au pays du canal, en décembre, le président chinois Xi Jinping a fait miroiter des investissements pharaoniques dans les infrastructures et n'a pas caché que le Panama est à ses yeux un élément essentiel dans la région des "Nouvelles routes de la soie", la stratégie mondiale d'investissements chinois.

- "Ecrasé entre deux éléphants" ? -

Les principaux candidats à la présidence ont d'ores et déjà annoncé leur intention de continuer à cultiver cette nouvelle relation prometteuse avec la Chine, tout en ménageant le puissant voisin américain.

Cependant, le Panama "risque d'être écrasé entre deux éléphants", avertit Julio Yao, professeur en droit international à l'Université de Panama.

Maintenir de bonnes relations avec Washington tout en profitant des nouveaux liens avec Pékin "constitue un grand défi et ne pourra réussir que si les Etats-Unis ne font pas pression sur le Panama pour qu'il ferme ses portes à la Chine", relève de son côté Carlos Guevara-Mann, professeur en relations internationale de la Florida State University au Panama.

Une marche sur la corde raide qui sera suivie avec attention par la diplomatie américaine. Trois mois avant la visite du président chinois, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait fait le déplacement sur les bords du canal pour une mise en garde: les entreprises d'Etat chinoises sont des "prédateurs" dont les investissements ont pour objectif "de bénéficier au gouvernement chinois, et non au peuple du Panama", avait asséné ce proche de Donald Trump.

"Les Etats-Unis sont et continueront d'être un partenaire historique pour le Panama. Ils sont nos alliés et notre principal partenaire commercial", assure Isabel de Saint Malo, vice-présidente et ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant. "Si la relation avec les Etats-Unis est et sera toujours une priorité pour le Panama, notre relation avec la Chine ne va pas à son encontre", ajoute-t-elle aussitôt.