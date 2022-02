Entre convois, fin de restrictions et pilule anit-covid....Où en est le Coronavirus dans le MONDE ?

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



France: les convois antipass sur les Champs-Élysées



Certains sont allés jusqu'aux Champs-Elysées perturber la circulation, d'autres ont défilé dans les manifestations autorisées, mais les participants aux convois anti-pass, partis de toute la France, n'ont pas bloqué Paris comme ils le voulaient. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué samedi soir dans un tweet que 337 personnes avaient été verbalisées et 54 interpellées par les forces de l'ordre à Paris.



Rassemblement hétéroclite d'opposants au président Emmanuel Macron, au pass vaccinal et de "gilets jaunes", ceux qui se font appeler "convois de la liberté" se sont constitués sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa.



Canada: la police mobilisée sur un pont frontalier



L'instauration de l'état d'urgence ne les a pas découragés: les manifestants anti-mesures sanitaires étaient encore des milliers samedi dans les rues d'Ottawa et continuaient de bloquer un pont frontalier stratégique avec les Etats-Unis malgré l'intervention de la police.



Pour la première fois depuis le début du mouvement, la police a pris position en nombre aux abords de l'un des points chauds de la contestation: le pont Ambassador, qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit. La veille, la Cour supérieure de l'Ontario avait ordonné le départ des manifestants installés depuis cinq jours.



Convoi anti-restrictions à La Haye



Des opposants aux restrictions sanitaires venus protester en convois de tous les Pays-Bas ont quitté samedi le centre-ville de La Haye après l'avoir bloqué pendant plusieurs heures, selon la police.



"Les manifestants qui bloquaient aujourd'hui le centre-ville de La Haye avec des camions, entre-autres, ont maintenant quitté la ville", a déclaré la police locale, qui avait sommé les participants de quitter les lieux avant 15H30, les menaçant d'une arrestation et d'une amende.



Australie: manifestation contre la vaccination



Quelque 10.000 manifestants, selon la police, ont défilé samedi dans la capitale australienne Canberra en direction du Parlement pour dénoncer l'obligation vaccinale contre le Covid-19.



La vaccination n'est pas obligatoire mais exigée pour entrer dans le pays et pour travailler dans une série de professions considérées à risque, comme le soin des personnes âgées.



Chine: pilule anti-covid de Pfizer autorisée



En Chine, l'agence nationale des médicaments a autorisé samedi "sous condition" la pilule de Pfizer pour traiter le Covid, dans un pays où les vaccins étrangers restent eux dans l'attente d'un feu vert.



Comme d'autres pays, la pilule sera réservée aux patients risquant de développer une forme grave de la maladie.



Norvège: fin des restrictions



La Norvège a levé samedi ses dernières restrictions anti-Covid en supprimant les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des infections au variant Omicron.



Islande: Première ministre positive



La Première ministre islandaise, Katrin Jakobsdottir, a été testée positive, contaminée par un membre de sa famille, a-t-elle écrit samedi dans un message sur Facebook.



Près de 5,8 millions de morts



La pandémie a fait officiellement plus de 5.799.910 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11H00 GMT.



Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (919.171), devant le Brésil (638.048) et l'Inde (507.981).



L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement établi.