Entrée majestueuse de "Downton Abbey" au box-office nord-américain

Les aristocrates anglais de Downton Abbey, adorés par les amateurs de séries du monde entier, ont fait ce week-end une entrée majestueuse au box-office nord-américain, selon les estimations publiées dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

L'adaptation au cinéma des péripéties de la famille Crawley et de ses domestiques, avec encore plus de faste et de glamour que dans la série - visite du roi et de la reine d'Angleterre oblige - a ravi les spectateurs aux Etats-Unis et au Canada, amassant 31 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche.

Atterrissage également réussi pour "Ad Astra": l'odyssée spatiale intime où Brad Pitt interprète un astronaute à la recherche de son père, s'est posée à la deuxième place du box-office, récoltant 19,2 millions de dollars.

Il est talonné de près à 19 millions de dollars par le dernier opus de "Rambo: Last Blood", où le public a retrouvé l'ancien combattant de la guerre du Vietnam, incarné par Sylvester Stallone et troisième au podium.

"Ça: Chapitre 2", la suite du film d'horreur adapté du roman de Stephen King, quatrième, a continué à terroriser les cinéphiles nord-américain, ajoutant 17,2 millions à ses recettes qui atteignent désormais 179,2 millions de dollars.

Les strip-teaseuses de "Queens", qui volent leurs riches clients de Wall Street pour se nourrir, ont glissé à la cinquième place avec 17 millions de dollars (62,6 millions en deux semaines).

Voici le reste du Top 10:

6. "Roi Lion": 2,5 millions de dollars (537,6 millions en deux mois)

7. "Good Boys": 2,5 millions (77,3 millions en cinq semaines)

8. "La Chute du Président": 2,4 millions (64,7 millions en quatre semaines)

9. "Overcomer": 1,5 million (31,6 millions en quatre semaines)

10. "Fast & Furious: Hobbs & Shaw": 1,5 million (170,6 million en sept semaines).