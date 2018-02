Entretien téléphonique Trump-Peña Nieto sur la sécurité, le commerce et les migrations

(Belga) Le président américain Donald Trump et son homologue mexicain Enrique Peña Nieto ont convenu mardi de renforcer leur coopération en matière de sécurité, de commerce et de migrations, lors d'un appel téléphonique, selon les deux pays.

La rhétorique anti-mexicaine de Trump et son insistance à faire construire un mur à la frontière que paierait le Mexique avait déclenché une crise diplomatique entre les deux pays, mais des signes de détente sont apparus récemment. La semaine dernière, la Maison Blanche avait indiqué que les deux présidents travaillaient sur une prochaine rencontre. Les communiqués diffusés mardi ne font toutefois pas mention de cette possible rencontre. "Le président Trump a souligné son engagement à accroître la coopération entre les Etats-Unis et le Mexique en matière de sécurité, de commerce et d'immigration" indique le communiqué de la Maison Blanche. Le bureau de la présidence mexicaine a diffusé un texte similaire. Les chefs d'Etat se sont également exprimés leurs condoléances pour la tuerie survenue le 14 février dans un lycée à Parkland en Floride (Etats-Unis) et pour l'accident d'hélicoptère militaire qui a tué vendredi soir 14 personnes dans l'Etat de Oaxaca, au sud du Mexique. En janvier 2017, M. Peña Nieto avait annulé une visite à Washington devant l'insistance de Donald Trump à faire payer par le Mexique le mur à la frontière promis durant sa campagne. M. Trump a également promis à plusieurs reprises d'abroger l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna), qualifié par lui de "désastre" pour les emplois américains, et trop favorable selon lui aux intérêts mexicains. Les deux chefs d'Etat se sont rencontrés en marge du sommet du G20 à Hambourg (Allemagne) en juillet dernier. (Belga)