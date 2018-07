Entretiens américano-nord-coréens sur le rapatriement des dépouilles de soldats américains

Des responsables militaires américains et nord-coréens se sont rencontrés dimanche à la frontière entre les deux Corées afin d'organiser le rapatriement des dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée, a rapporté l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Le retour des cendres d'Américains ayant péri pendant le conflit de 1950-53 fait partie d'un accord signé entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump au cours de leur rencontre historique le mois dernier.

Les entretiens entre militaires ont commencé dimanche dans le village frontalier de Panmunjom, où fut signée la trêve de la guerre de Corée, dans la zone démilitarisée (DMZ), a précisé Yonhap en citant un responsable officiel sud-coréen. "A notre connaissance les discussions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord sur le retour des restes des soldats sont en cours", a déclaré ce responsable selon l'agence de presse sud-coréenne.

Des images de la télévision ont montré des véhicules portant des plaques d'immatriculation de l'armée américaine se dirigeant vers la frontière lourdement gardée. Des dizaines de cercueils destinés à transporter les dépouilles ont été, selon les médias, acheminés ces dernières semaines vers le côté sud de la frontière.

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui s'était rendu à Pyongyang ce mois-ci pour étudier les détails de l'accord Kim-Trump, avait indiqué plus tôt que cette rencontre devait avoir lieu jeudi dernier ou aux environs de jeudi.

Mais les Nord-Coréen ne sont pas venus au rendez-vous à la frontière jeudi. Ils ont contacté les Américains le même jour pour leur proposer une rencontre dimanche, avait indiqué la semaine dernière la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert, ajoutant: "nous serons prêts".

Mike Pompeo avait dit avoir eu des entretiens "productifs" lors de sa visite à Pyongyang les 6 et 7 juillet avec Kim Yong Chol, le bras droit de Kim Jong Un. Mais les Nord-Coréens ont répliqué de façon virulente à ces propos diplomatiques, dénonçant les "demandes unilatérales et avides" des Etats-Unis et leurs "méthodes de gangsters".

Le président américain Donald Trump avait de son côté une nouvelle fois signalé jeudi son optimisme sur le rapprochement avec la Corée du Nord, en faisant le geste diplomatique inédit de publier une lettre "très gentille" que lui a adressée Kim Jong Un. La lettre de Kim Jong Un est datée du jour précédant la diffusion par les Nord-Coréens de ces commentaires particulièrement violents. Mais le président américain a tout de même choisi de la publier.