Environ 3.000 personnes ont marché dans Bruxelles pour la libération du Tibet

(Belga) Environ 3.000 personnes, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté dimanche à partir de 11h00, au départ de la gare du nord à Bruxelles, pour commémorer le 60e anniversaire du soulèvement tibétain de 1959. Les participants ont marché jusqu'au Mont des Arts, où un rassemblement se tiendra jusqu'à 17h00.

Le cortège était particulièrement coloré. Les manifestants portaient et arboraient de nombreux drapeaux du Tibet, dont quelques-uns de grandes tailles. Des drapeaux de l'Union européenne et de la Belgique étaient aussi visibles. Des banderoles et pancartes portaient des messages comme "Stop Genocide in Tibet" ou "Human rights in Tibet". Les manifestants ont scandé des slogans comme "Free Tibet" sur leur chemin. Cette manifestation est l'occasion d'appeler à un soutien renouvelé de l'Union européenne à la lutte pacifiste des Tibétains et de souligner que cet anniversaire marque les 60 ans d'exil du Dalai Lama et d'autres Tibétains, ont expliqué ses organisateurs. Ces derniers ont remercié, par voie de communiqué, l'Union européenne pour l'accueil de leurs exilés au sein de ses pays membres et l'ont appelée à prendre des mesures fortes pour juguler la crise qui s'intensifie au fil des années. Selon les manifestants, "les Tibétains vivent aujourd'hui quasiment dans un État-prison, où tous leurs mouvements sont surveillés et sévèrement restreints. Et ces 10 dernières années, plus de 150 Tibétains se sont immolés" pour dénoncer les abus de la Chine. Il s'agit du 4e rallye de solidarité européenne pour le Tibet. Le premier a été organisé à Bruxelles en 2013, le second à Paris en 2015 et le 3e à Genève en 2018. (Belga)