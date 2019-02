Environ 40.000 mariages homosexuels célébrés en quatre ans et demi

Quelque 40.000 mariages homosexuels ont été célébrés en France entre la promulgation de la loi les autorisant, mi-2013, et la fin 2017, selon l'InseeGERARD JULIEN

Quelque 40.000 mariages homosexuels ont été célébrés en France entre la promulgation de la loi les autorisant, mi-2013, et fin 2017, a annoncé mardi l'Insee, qui souligne par ailleurs le nombre historiquement bas de l'ensemble des unions.

En 2017, 7.244 mariages l'ont été entre personnes de même sexe, précise l'institut public de la statistique. Ce nombre est légèrement supérieur (+1,8%) à celui enregistré en 2016, mais largement inférieur (-31%) au nombre d'unions d'homosexuels et lesbiennes célébrées en 2014, première année de pleine application de la loi Taubira.

En tout, en quatre ans et demi, quelque 40.000 couples de même sexe (21.000 entre hommes, 19.000 entre femmes) se sont dit "oui" devant le maire.

Si le nombre total de mariages a très légèrement augmenté (+0,5%, soit 233.915) de 2016 à 2017, il reste "historiquement faible", relève l'Insee, qui rappelle qu'un plus-bas historique depuis 1946 a été atteint en 2016.

Selon l'institut statistique, cette évolution s'explique "par un changement des comportements, les couples se marient moins souvent qu'avant", mais aussi "par la baisse, depuis une dizaine d'années, du nombre d'habitants de 20 à 59 ans, âges de 94% des mariés".

Par ailleurs, l'écart d'âge entre conjoints est plus élevé au sein des couples homosexuels qu'hétérosexuels (6,1 ans contre 4,3 ans), relève l'Insee.

Concernant les couples de sexe différent, l'homme est plus âgé que son épouse dans deux tiers des cas, et la femme plus âgée dans un quart des mariages, relève l'Insee.