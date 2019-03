Environ 5.000 personnes sont encore présentes dans l'ultime poche de l'EI

(Belga) Les forces antidjihadistes soutenues par les Etats-Unis ont estimé dimanche à environ 5.000 le nombre de personnes encore présentes dans l'ultime réduit du groupe Etat islamique (EI), dans l'est de la Syrie, ajoutant que la bataille pourrait durer encore plusieurs jours.

Les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants arabes et kurdes soutenue par la coalition internationale anti-EI conduite par les Etats-Unis, tentent de déloger l'EI de sa dernière poche en Syrie, dans le village de Baghouz, non loin de la frontière irakienne. Lors d'une conférence de presse dimanche, le porte-parole des FDS, Kino Gabriel, a souligné qu'aucun calendrier précis ne pouvait être avancé pour la fin de l'opération. "J'espère que cela ne prendra pas plus d'une semaine, mais il s'agit d'une estimation personnelle", a-t-il ajouté depuis Soussa, un village voisin de Baghouz, pris à l'EI le 15 janvier. Il a affirmé que quelque "5.000 personnes" se trouveraient encore dans l'ultime réduit, composé d'un petit campement fait de tentes et creusé de tunnels. Cette estimation est basée sur les récits du dernier groupe d'évacués, a ajouté M. Gabriel. Il est toutefois impossible de vérifier ce chiffre. L'assaut décisif des forces antidjihadistes s'inscrit dans le cadre d'une offensive lancée en septembre dernier ayant permis d'acculer les combattants de l'EI dans un ultime périmètre près du fleuve Euphrate, dans la province de Deir Ezzor (est). A son lancement, le commandant en chef des FDS, Mazloum Kobani, avait alors prédit la fin des opérations dans un délai d'un mois. Mais le nombre massif d'hommes, de femmes et d'enfants évacués par vagues successives du réduit a pris les FDS de court, les poussant à suspendre maintes fois leurs opérations pour éviter un bain de sang et permettre de nouvelles évacuations. Selon M. Gabriel, quelque 64.000 personnes sont sorties depuis janvier dernier de l'enclave de l'EI: 5.000 djihadistes qui ont été arrêtés et 25.000 personnes, membres de familles de djihadistes. Quelque 34.000 autres personnes, des civils, ont été également évacuées. L'EI avait proclamé en 2014 un "califat" sur de vastes régions conquises à cheval entre la Syrie et l'Irak avant que son territoire ne se réduise comme peau de chagrin. Sa défaite à Baghouz constituera la fin officielle de son "califat", mais le groupe a déjà entamé sa mue en organisation clandestine. La guerre en Syrie qui a entamé sa neuvième année, a déjà tué plus de 370.000 personnes et déplacé plusieurs millions d'autres.