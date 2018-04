Equitation: un Colombien accusé de... "dopage mécanique"

Jean-Marc Nicolas, l'entraîneur français de l'équipe de Colombie, a défendu samedi la probité d'un de ses cavaliers soupçonné d'avoir détourné l'usage des guêtres postérieures pour améliorer la performance de son cheval en finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles, vendredi à Paris.

Sous la selle de Carlos Enrique Lopez Lizarazo, le hongre Admara 2 a produit des coups de jarret impressionnants à chaque effort lors de la deuxième épreuve de la finale, conclue sans faute mais avec un point de pénalité pour temps dépassé.

Après les "Oh" et les "Ah" des spectateurs ponctuant l'exercice de haute voltige, une journaliste s'est indignée en conférence de presse du spectacle et a rouvert le débat sur un sujet sensible, le "dopage mécanique".

Censées protéger les membres du cheval, les guêtres, serrées à l'excès, améliorent par la contrainte les performances de l'athlète à quatre jambes. Sous la douleur provoquée par le pincement du tendon, le cheval réagit en lançant ses postérieurs loin et haut derrière lui, un artifice pour éviter de toucher et faire tomber les barres.

"Admara 2 (hongre de 13 ans, ndlr) avait exactement les mêmes guêtres que la veille (également sans faute jeudi dans la chasse). Et c'est Gérard Longis, le chef des stewards au paddock, qui les lui a mises et enlevées. Si elles n'avaient pas été conformes, il l'aurait dit. Et le cavalier lui a même demandé de ne pas les serrer trop", a expliqué à l'AFP Jean-Marc Nicolas.

"Je suis un inconditionnel pour enlever les guêtres, je dis que c'est une aide extérieure et qu'il est dommage qu'on attende encore trois ans", a rappelé l'ancien cavalier de l'équipe de France.

"Admara est un cheval extrêmement respectueux, très démonstratif. Il s'est montré un peu timide au début du parcours, et le cavalier a été obligé d'avancer plus dans les barres", a ajouté M. Nicolas.

Chargé du saut d'obstacles auprès de la Fédération équestre internationale (FEI), John Roche a assuré que les guêtres postérieures seraient interdites "d'ici 2021".

"Si nous ne l'avons pas fait encore, c'est parce que nous ne pouvons pas appliquer un tel règlement en période de qualification olympique", a-t-il précisé.

Septième ex aequo au classement général provisoire, Lopez Lizarazo sera bien en piste dimanche après-midi à l'AccorHotel Arena, sur Admara 2, pour les deux manches finales.