Erdogan au Venezuela pour signer des accords avec Maduro

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est arrivé dimanche au Venezuela pour signer des accords de coopération avec son homologue et allié, Nicolas Maduro, a annoncé le gouvernement vénézuélien.

À son arrivée, M. Erdogan a été accueilli par la vice-présidente, Delcy Rodriguez, et le vice-président de l'Économie, Tareck El Aissami. Le voyage du président turc avait été annoncé, sans date précise, le 21 septembre lors d'une visite à Caracas de son ministre des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu. Celui-ci avait promis que les deux chefs d'État pourraient "signer de nombreux accords". Nicolas Maduro, confronté à une profonde crise politique et économique, s'était rendu le 8 juillet en Turquie pour assister à la prise de fonction du président turc. Il avait rencontré à cette occasion des investisseurs et entrepreneurs. Réélu en mai dernier lors d'élections dont les résultats ne sont pas reconnus par une grande partie de la communauté internationale, M. Maduro doit débuter un second mandat le 10 janvier. L'héritier de l'ancien président Hugo Chavez (1999-2013) est confronté à une forte pression des États-Unis qui l'ont qualifié de "dictateur" et ont imposé des sanctions contre le pays, membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep).