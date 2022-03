Erdogan demande à l'UE de relancer les négociations d'adhésion

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le président turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara, le 22 mars 2022Adem ALTAN

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé mardi à l'Union européenne (UE) de relancer les "négociations d'adhésion" avec Ankara, à la veille d'un sommet européen à Bruxelles consacré à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Nous attendons de l'UE qu'elle ouvre rapidement les chapitres des négociations d'adhésion et qu'elle entame les négociations sur l'union douanière sans céder à des calculs cyniques", a déclaré M. Erdogan au terme d'une rencontre à Ankara avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Les déclarations du président turc interviennent alors que la guerre en Ukraine permet à Ankara un retour sur la scène internationale en raison des efforts de médiation qu'elle déploie.

Les négociations sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'UE, démarrées en 2005, se sont enlisées ces dernières années du fait de tensions parfois vives avec Bruxelles sur de multiples fronts.

La Commission européenne avait ainsi estimé fin 2020 que les chances d'adhésion d'Ankara étaient "au point mort" à cause des décisions contraires aux intérêts de l'UE prises par ses dirigeants.

"La Turquie a continué à s'éloigner de l'Union européenne, avec un sérieux recul dans les domaines de l'Etat de droit et des droits fondamentaux", déplorait la Commission dans un rapport sévère.

Les relations entre Bruxelles et Ankara s'étaient très fortement tendues après la tentative manquée de putsch de juillet 2016 et la répression touchant opposants et journalistes qui a suivi.

Les chefs d'Etats et de gouvernements de l'UE se réunissent à Bruxelles mercredi pour un sommet de deux jours consacré à la gestion des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Un sommet extraordinaire de l'Otan doit également se tenir à Bruxelles jeudi.

Le président turc a reçu en l'espace de neuf jours quatre dirigeants de pays de l'UE et de l'Otan.

Allié de Kiev et membre de l'Otan, la Turquie s'efforce depuis le début de la crise en Ukraine de faciliter une médiation entre Moscou et Kiev mais a refusé de s'aligner sur les sanctions occidentales visant la Russie.