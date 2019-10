Erdogan menace de reprendre l'offensive en Syrie mardi soir

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti vendredi que l'offensive dans le nord-est de la Syrie reprendrait dès mardi soir si les forces kurdes ne se retirent pas de ce secteur comme prévu dans l'accord de trêve.

"Si les promesses sont respectées d'ici mardi soir, la question de la zone de sécurité aura été résolue. Faute de quoi, l'opération Source de Paix reprendra dès que le délai de 120 heures expirera", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse.



Aux termes d'un accord arraché jeudi par le vice-président américain Mike Pence lors d'une visite à Ankara, la Turquie a accepté de suspendre pour cinq jours son offensive lancée le 9 octobre, et d'y mettre fin si les forces kurdes des YPG, considérées comme "terroristes" par Ankara, se retirent pendant cette période des zones frontalières de la Turquie dans le nord-est de la Syrie.



"Nous avons fixé une limite: 120 heures à l'expiration desquelles cette région doit être nettoyée des groupes terroristes", a ajouté M. Erdogan.



L'accord prévoit aussi la mise en place d'une "zone de sécurité" de 32 km de largeur en territoire syrien.



M. Erdogan a répété vendredi que cette zone devrait "s'étendre en longueur sur 444 km" et pas seulement dans les zones dont les forces turques ont déjà pris le contrôle en territoire syrien, à savoir 120 km entre les localités de Tal Abyad et Ras al-Aïn.



Il a aussi affirmé qu'une partie des quelque 3,6 millions de réfugiés syriens vivant en Turquie seraient installés dans cette "zone de sécurité".



Afin d'héberger ces réfugiés "nous prévoyons d'y construire 140 villages avec 5.000 habitants pour chaque village et 10 districts avec une population de 30.000 pour chaque district", a-t-il affirmé



Il a en outre assuré que la Turquie n'avait pas l'intention de rester indéfiniment dans le nord de la Syrie. "Nous n'avons pas l'intention d'y rester, c'est hors de question", a-t-il dit.