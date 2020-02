Erdogan rencontrera le chef du Hamas à Istanbul

(Belga) Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontrera samedi le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas Ismaïl Haniyeh à Istanbul, selon le site internet de la présidence turque.

Les deux hommes se rencontreront à 18h00 (15h00 GMT) au pavillon Vahdettin, selon un communiqué qui ne fournit pas de détails supplémentaires. Le plan du président américain Donald Trump pour le Moyen-Orient cette semaine a provoqué des manifestations et de nouveaux échanges de tirs entre le Hamas et l'armée israélienne. Vendredi, lors d'un appel téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, M. Erdogan a réitéré le soutien de la Turquie à "la cause palestinienne", selon le cabinet du président turc. M. Erdogan, un fervent critique de la politique d'Israël à l'égard des Palestiniens, a dénoncé vendredi les pays arabes qui ont soutenu le plan, le qualifiant de "trahison". Il a critiqué les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui ont appelé les Israéliens et les Palestiniens à discuter du plan dans le cadre de négociations directes. Dévoilé mardi par M. Trump, le plan américain décrit Jérusalem comme "la capitale indivisible d'Israël" et propose de créer une capitale de l'État palestinien cantonnée dans des faubourgs de Jérusalem-Est. Il prévoit aussi l'annexion des colonies israéliennes ainsi que de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée, accordant nombre de garanties territoriales à Israël bien au-delà des frontières existantes au moment de la guerre des Six Jours de 1967. (Belga)