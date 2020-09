Erick Morillo, créateur du tube "I like to move it", décède mystérieusement à 49 ans

Le DJ Erick Morillo, créateur du tube "I Like to Move It", a été retrouvé mort chez lui mardi à Miami Beach en Floride, quelques jours avant une audience dans une affaire d'agression sexuelle.

Les policiers qui se sont rendus sur place n'ont pas relevé d'indices pouvant laisser penser à une mort violente, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police de Miami Beach au sujet de cet homme de 49 ans.

Il a néanmoins précisé qu'il appartiendrait à l'institut médico-légal de procéder à une autopsie et d'en tirer toutes les conclusions.



Né à New York et élevé une partie de son enfance en Colombie, Erick Morillo s'était fait connaître sous le pseudonyme Reel 2 Real, qu'il a utilisé pour créer le morceau "I Like to Move It" en 1993.